Coronavirus: quattro nuovi casi positivi in provincia. Tra questi un neonato e un diciottenne

GROSSETO – Sono quattro i nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. Il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Maremma sale a 333.

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio i casi positivi sono: 1 a Arcidosso (una persona di 65 anni), 1 a Follonica (71 anni), 1 a Monte Argentario (0 anni) e 1 a Monterotondo Marittimo (18 anni).

Rispetto a ieri, il trend in Maremma sembra in diminuzione. Questo non significa che si debba abbassare la guardia. Come sottolinea il sindaco di Grosseto, dove, nella giornata di oggi, non si è registrato nessun caso positivo: “E’ necessario sempre e comunque mantenere alto il livello di attenzione, perché ancora non siamo usciti dall’emergenza”.

Ad oggi i comuni “covid free” in provincia di Grosseto sono cinque: Magliano in Toscana, Roccalbegna, Semproniano, Montieri e Sorano.