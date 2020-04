Coronavirus: per Pasqua controllate 52 auto e 17 persone a piedi. Sette le sanzioni

FOLLONICA – Nel fine settimana pasquale, gli uomini e le donne della Polizia municipale, organizzati dal comandante Luciano Bartoli, e il gruppo della Protezione civile, organizzato dal responsabile Rossano Margheriti, hanno vigilato su tutto il territorio follonichese, anche con l’aiuto di un drone e di un quad, che hanno agevolato il controllo su tutte le aree pubbliche della città, spiaggia compresa.

Sabato 11 aprile sono state impiegate 35 persone della protezione civile, mentre il giorno di Pasqua e Pasquetta rispettivamente 23 e 21 persone.

“La situazione della città nel fine settimana di Pasqua è stata sotto controllo – afferma il commissario Alessandro Tortorella – senza criticità rilevate, né assembramenti, per i quali non ci sono state segnalazioni neanche al numero dedicato. I controlli, organizzati in modo piuttosto rilevante, sono stati facilitati anche da un quad e un drone, grazie al grande supporto dei volontari delle varie associazioni facenti capo alla protezione civile del Comune di Follonica”.

“Due passaggi giornalieri sul litorale con il quad nei tre giorni di festa, uno la mattina e uno il pomeriggio, mentre in tutti i quartieri è stato effettuato un passaggio giornaliero col drone, in collegamento diretto e immediato con gli agenti della Pm, alla quale sono stati segnalati sette casi circostanziati (camper, auto, persone, eccetera)”.

“Al contempo, per Pasqua la Pm ha effettuato controlli su 52 veicoli, da cui sono scaturiti cinque verbali (per mancanza di autorizzazione o fuori dal luogo di residenza) e controlli anche su 17 persone a piedi, da cui sono scaturiti due verbali. Controllate anche le quarantene. In generale – conclude il commissario – la situazione è stata abbastanza regolare e non ci sono state criticità rilevanti. Un grazie alla Polizia municipale e ai volontari della Protezione civile, sempre pronti a tutelarci”.