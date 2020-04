Coronavirus, l’opposizione: «Le Poste riaprano l’ufficio di Montiano»

MAGLIANO IN TOSCANA – Il gruppo consiliare di opposizione Uniti del comune di Magliano in Toscana ha chiesto a Poste Italiane di riaprire la filiale di Montiano almeno un giorno a settimana.

“Questo per favorire lo svolgimento delle attività essenziali per i cittadini, nonché il lavoro delle attività economiche – spiegano dall’opposizione -. Non è da sottovalutare, infatti, che l’ufficio postale di Montiano abbia un’utenza media di mille persone, che stanno vivendo una situazione di forte disagio”.