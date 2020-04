Coronavirus: l’associazione Leghiamoci dona 150 mascherine agli autisti di Tiemme

GROSSETO – “L’Ugl Grosseto ringrazia l’Odv Leghiamoci per la donazione di 150 mascherine che abbiamo distribuito agli autisti di Tiemme spa”.

Lo annuncia il sindacato dopo che il segretario regionale Giuseppe Dominici ha ricevuto il dono dalle mani della presidente Antonella Argiolas.

“Nei giorni scorsi – afferma Dominici- avevamo lanciato un appello a tenere di conto gli autisti di Tiemme spa che, in queste settimane, sono stati esposti al rischio contagio portando avanti con diligenza ed abnegazione il loro servizio. Le difficoltà a reperire i dispositivi di protezione individuali avevano costretto a razionalizzare quei pochi ricevuti con donazioni private, dovendoli usare più volte e rischiando di essere inefficaci. Adesso finalmente i nostri autisti possono tornare al lavoro con serenità. Dunque non possiamo che dire grazie a Leghiamoci per un gesto concreto nei loro confronti”.

Leghiamoci ha colto l’appello lanciato proprio dalla Ugl in favore degli autisti di Tiemme spa.

“Ci sono state categorie di lavoratori importanti e dimenticate – afferma Antonella Argiolas- e l’appello del sindacato ci aveva colpito, perché gli autisti hanno svolto un servizio essenziale e necessario in favore della nostra comunità mantenendo un contatto diretto tra le varie località della provincia ed il capoluogo e permettendo a chi, altrimenti, non avrebbe potuto farlo di spostarsi per necessità. Avendo lanciato, su iniziativa del membro del direttivo Concetta Relli, la donazione di mascherine, che abbiamo fatto realizzare in tempi rapidi dalla Tappezzeria Lettieri, abbiamo pensato ad una categoria a rischio, poco pubblicizzata, ma a nostro giudizio molto importante come quella dei dipendenti di Tiemme spa”.

“Un grazie personale – conclude Dominici – va anche all’amico segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi, che recependo le necessità della categoria ci ha messo in contatto con l’Odv Leghiamoci nella persona del suo presidente Antonella Argiolas.