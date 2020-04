Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di ieri lunedì 13 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%); Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%); Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%); Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)

Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 2.972 nuovi positivi, 1.695 guariti e 602 morti

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Secondo i dati rilevati da Regione Toscana relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono complessivamente 7.527 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 137 in più rispetto a ieri.

I dati provincia per provincia – Sono 2.311 i casi complessivi ad oggi a Firenze (42 in più rispetto a ieri) , 404 a Prato (10 in più), 513 a Pistoia (4 in più), 873 a Massa (6 in più), 1.061 a Lucca (1 in più), 727 a Pisa (33 in più), 410 a Livorno (6 in più), 487 ad Arezzo (34 in più), 373 a Siena (1 in più), 368 a Grosseto.

Il dettaglio: Coronavirus: 137 nuovi casi in Toscana, 20 decessi e 22 i guariti

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Sono otto i nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. Il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Maremma è di 329. Negli ultimi due giorni l’aumento dei casi sembra stabile. Una crescita che però rimane costante e che fa capire come ancora la battaglia per arrivare a quota “zero contagi” sia ancora lunga. Il dettaglio: Coronavirus: otto nuovi casi positivi in provincia. Ecco in quali Comuni

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.