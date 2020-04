Coronavirus: cosa succede nelle nostre Rsa. Al Pizzetti ci sono 17 ospiti positivi

GROSSETO – Come è la situazione nelle Rsa (residenza socio assistenziali) della Asl Toscana sud est durante l’emergenza coronavirus?

A Grosseto già da alcuni giorni l’attenzione è stata posta sulla Rsa Pizzetti. Qui, secondo gli ultimi dati aggiornati, ci sono 2 operatori e 17 ospiti risultati positivi ai tamponi che sono stati fatti il 25 marzo e il 6 aprile. In questa struttura si registra anche una vittima. In totale in tutto il territorio della Asl, che ricordiamo comprende le tre province di Grosseto, Siena e Arezzo, ci sono stati 21 morti nelle Rsa.

Nel resto del territorio della Toscana sud est questa è la situazione ad oggi (nell’elenco il nome della Ras e il luogo dove si trova):

RSA Guillichini (Arezzo): 2 operatori positivi (tamponi fatti l’8 aprile)

RSA Fossombroni (Arezzo): 2 operatori positivi; un ospite positivo (tamponi fatti l’8 aprile)

RSA Becattini (Civitella in Val di Chiana): 3 ospiti positivi (tamponi fatti il 10 aprile)

RSA Fanfani (Badia Tedalda): 1 operatorie positivo (tamponi fatti il 24 marzo)

RSA Fabbri Bicoli (Bucine): 17 operatori positivi; 24 pazienti positivi; 10 decessi (6 in ospedale e 4 in Rsa) – (tamponi fatti il 21 marzo)

RSA Brachetti-Cellai-Polverini (Castelfranco P.): 1 operatore positivo (tamponi fatti il 31 marzo)

RSA Pratomagno (Loro Ciuffenna): 1 operatore positivo (tamponi fatti il 2 aprile)

ASP Montevarchi: 13 operatori positivi; 27 ospiti positivi; 3 decessi (tamponi fatti il 29 e il 30 marzo)

RSA Serristori (Castiglion Fiorentino): 1 ospite positivo (tamponi fatti il 6 aprile)

RSA Arrighi-Griffoli (Lucignano): 1 ospite positivo (tamponi fatti l’8 aprile)

Casa famiglia di Foiano: 1 operatore positivo (tamponi fatti l’8 aprile)

Casa di risposo di Sarteano: 14 operatori positivi; 27 ospiti positivi; 7 decessi (tamponi fatti il 27 marzo)

RSA Santa Petronilla (Siena): 10 operatori positivi; 3 ospiti positivi (tamponi fatti il 21 marzo)

Decessi Covid: 21.