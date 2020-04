Coronavirus, altri 8 guariti in città. Il sindaco: «Dati confermano che siamo sulla strada giusta»

PIOMBINO – Cresce il numero dei pazienti guariti dal Coronavirus: sono 8 i casi di guarigione registrati ieri.

I risultati del secondo tampone di controllo hanno decretato la guarigione di una ragazza di 19 anni e della madre di 54; di un uomo di 71 e della figlia di 39; e di altri due uomini rispettivamente di 62 e 43 anni. Inoltre, due dei cinque pazienti risultati positivi tra i residenti della Rsa San Rocco sono guariti: si tratta di due donne rispettivamente di 90 e 94 anni.

L’Asl ha eseguito anche i quick test di controllo su tutti i residenti e gli operatori della Rsa San Rocco e, per gli esami risultati dubbi, i tamponi: tutti i test sono risultati negativi.

“Oggi ci arrivano notizie, tutte molto positive – dichiara il sindaco Francesco Ferrari -, che confermano il trend degli ultimi giorni e ci fanno tirare un sospiro di sollievo. Sono molto felice per tutti questi pazienti e per le loro famiglie che hanno vissuto settimane di grande preoccupazione, come anche per gli ospiti e gli operatori della Rsa. I dati che giungono fanno ben sperare ed è proprio in questo momento che dobbiamo tenere duro e continuare a essere rigorosi e mantenere le misure di sicurezza. I dati confermano che la strada intrapresa per contrastare il Coronavirus è quella giusta, allora continuiamo a seguirla e presto, finalmente, potremo tornare alla nostra quotidianità”.