Benini a confronto con gli operatori del turismo: al via il ciclo di incontri con le associazioni

FOLLONICA – Si è tenuto ieri il primo incontro “virtuale” tra Andrea Benini, candidato sindaco per il centrosinistra di Follonica e rappresentanti di associazioni di tutela e categoria.

Ieri il confronto è stato con l’associazione Booking Follonica, rappresentata di Maria Chiara Pierini, che riunisce operatori della ricettività della città, e con Maurizio Parrini di Federalberghi.

Nel corso di una videoconferenza Benini si è confrontato sulle necessità che hanno alla luce anche di questo periodo di grave emergenza.

“Non ci sono certezze su quando e come la situazione si sbloccherà e su come potremo ripensare all’economia legata al turismo e all’accoglienza, ma proprio per questo è importante confrontarsi e provare a individuare temi comuni di dibattito”.

“Dall’incontro è emersa la necessità per questi imprenditori – spiega Benini – di valorizzare l’Ambito turistico Maremma Toscana area nord, ragionare in un’ottica di sistema è fondamentale per promuovere il territorio con forza e questo sarà ancora più importante nei mesi a venire in una incerta fase di transizione di convivenza con il virus e dove dovremo capire quali saranno le misure di distanziamento sociale e come si applicheranno, e quali conseguenze enigmi ne avranno”.

“Un’altra esigenza messa in risalto dalle associazioni è quella di avere interlocutori dedicati all’interno dell’Amministrazione comunale in questa fase di commissariamento. Persone a cui fare riferimento per confrontarsi, per chiedere informazioni utili anche a reperire fondi, finanziamenti e contributi utili a livello regionale, nazionale ed europeo per varie attività: dalla messa in sicurezza alla sanificazione, dai contributi a sostegno delle attività agli investimenti”.

“Gli operatori, inoltre, auspicano di poter partecipare al tavolo di confronto annunciato dall’Amministrazione comunale proprio in questi giorni perché per superare la crisi che stiamo vivendo sarà fondamentale fare fronte comune, condividere progettualità e strategie”.

Al centro del confronto anche la necessità di un controllo sugli arrivi nelle seconde case e le necessità degli stabilimenti balneari, che hanno ancora incertezze circa la proroga delle concessioni demaniali e, inoltre, si trovano alle porte della stagione estive senza informazioni su come potranno gestire l’afflusso dei visitatori alle loro strutture.

“Ho rinnovato la mia disponibilità di farmi portavoce delle loro istanze e di mettermi a disposizione per ideare strategie e percorsi comuni”.

Gli incontri tematici di Andrea Benini proseguiranno nei prossimi giorni: sono già in calendario i confronti con le associazioni di categoria del Commercio e, per la fine della settimana, quello con i titolari degli stabilimenti balneari.