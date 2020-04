Al via #noicongliinfermieri, la raccolta fondi per supportare chi è in prima linea contro il Coronavirus

GROSSETO – L’Ordine degli infermieri di Grosseto apre una campagna di raccolta fondi, versando i primi mille euro, e legandola a quella nazionale delle Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche che ha deciso di scendere in campo attraverso la costituzione del fondo nazionale di solidarietà #noicongliinfermieri con 300mila euro subito stanziati per supportare tutti gli infermieri e le loro famiglie che a vario titolo si trovano a dover combattere una vera e propria battaglia per la sopravvivenza di migliaia di pazienti e, purtroppo, della propria in questa drammatica emergenza dovuta al Covid-19.

Si tratta di un unico fondo alimentato da tre campagne principali (Sostegno agli infermieri per cure mediche, riabilitative, psicologiche, Sostegno agli infermieri in quarantena costretti ad abbandonare i propri cari, Sostegno alle famiglie degli infermieri deceduti ). L’intero ammontare delle donazioni andrà in favore degli infermieri e delle loro famiglie.

La campagna fondi ha quindi un versamento iniziale del tutto “interno” alla professione alimentato dalle quote annuali dovute all’ordine.

“Idealmente e fattivamente così – dichiara Nicola Draoli, presidente Opi Grosseto – gli infermieri maremmani partecipano tutti ad aiutare chi tra noi, e non solo in Provincia o in Regione ma anche nelle zone più colpite, avrà bisogno di supporto e aiuto. Un gesto di solidarietà della e nella comunità professionale verso chi ha pagato prezzi molto alti”.

“Spostiamo quindi i mille euro che ogni anno servono ad organizzare la giornata congressuale Premio Gemma Castorina (che chiaramente non si potrà organizzare a maggio come di consueto) in questo fondo aprendo la nostra campagna provinciale rivolta comunque a tutti coloro che vorranno partecipare: associazioni, enti, privati – prosegue -. Ci è sembrata la cosa più spontanea e significativa usare le spese per un evento che porta il nome di una cara collega, morta anch’essa sul lavoro esattamente e drammaticamente come sta avvenendo per altri colleghi in questa terribile pandemia. Infatti il titolo della campagna raccolta fondi Provinciale a cui tutti i Maremmani possono associarsi se lo desiderano si chiama Premio Gemma Castorina, siamo tutti foglie dello stesso albero”.

Il portale dove visionare il tutto si raggiunge dawww.noicongliinfermieri.org/campaigns/ oppure cercando le parole chiave “gemma” o “castorina” dalla pagina principale.