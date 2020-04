Al via “Colora la tua oasi”, il concorso di pittura del Wwf per bambini e ragazzi. Come partecipare

ORBETELLO – “In tempi di quarantena usiamo tutti la possibilità di internet e della rete per offrirvi immagini delle nostre belle Oasi della Maremma, e lanciamo per le famiglie un concorso divertente di pittura e disegno online rivolto ai vostri bambini e ragazzi”. E’ l’idea lanciata dalle Oasi Wwf della Maremma.

Il concorso è gratuito. Possono partecipare i bambini e i ragazzi dai 5 ai 17 anni postando i propri lavori sull’evento Facebook a questo LINK o inviando una mail a info@associazioneocchioinoasi.it.

Regolamento – Ogni settimana, a partire da giovedì 9 aprile, sarà inserita una foto realizzata in una delle Oasi Wwf della Maremma (Lago di Burano, Laguna di Orbetello o Bosco Rocconi). Un bel paesaggio o una pianta o animale tipico delle nostre aree protette.

I bambini e ragazzi avranno una settimana a disposizione per copiare al meglio e interpretare la foto in ogni forma e stile: matita, colori acquerello, tempere, gessetti, matite colorate…

Basterà postare e inserire la vostra opera nella pagina, nel menù Discussione, con nome e cognome o sinonimo, come preferite. Un’opera ciascuno per settimana, non di più.

Poi la settimana successiva si cambia foto e soggetto, si riparte e si può continuare a partecipare.

Ogni giovedì una giuria composta da naturalisti e artisti professionisti sceglierà due opere vincitrici, alle quali verrà donato con un attestato dell’Oasi un libro ciascuno della casa editrice Pandion: Il Fiume e la lontra e Il diario ornitologico del giovane Francesco Barberini in Finlandia, adatti a lettori giovani.

La giuria è composta da Alessandro Troisi, Fabrizio Carbone, Marco Preziosi e Fabio Cianchi (verranno spediti direttamente a casa).

“In questa pagina rimarranno comunque tutte le opere realizzate dai bambini e ragazzi e quando si potrà, speriamo presto, faremo una bella mostra nelle Oasi della Maremma e un catalogo ad offerta libera che troverete nelle biglietterie delle Oasi – spiegano gli organizzatori -. Allora preparate matite e colori e riempite la nostra pagina di disegni”.