Risparmio all’italiana: ecco lo studio sui portafogli del nostro paese

La maggior parte degli italiani tiene da parte una piccola somma di denaro mensile per poi reinvestirlo in altro, come ad esempio una vacanza durante la stagione estiva, una macchina o uno scooter nuovo, oppure semplicemente per essere previdenti nel caso in cui debbano affrontare una spesa improvvisa. Tutto questo è confermato anche da uno studio di settore che ha riguardato l’Europa e le sue abitudini di risparmio.

Lo studio condotto a livello europeo

In media il 25% dei cittadini europei non riescono a mettere da parte una piccola quantità di denaro guadagnato mensilmente, mentre il 26% risparmia il 5% del proprio stipendio. Il 71% degli italiani in grado di risparmiare ha dichiarato che quei soldi vengono utilizzati per delle spese improvvise, il 47% invece li utilizza per acquisti di vario genere. Il 39% risparmia per non rinunciare ad una nuova meta turistica, il 38% per nipoti o figli. C’è anche un 33% che invece lo fa per la paura di perdere il posto di lavoro. E ancora: il 23% per la futura pensione, il 17% per poter comprare casa e un altro 17% per poter pagare le tasse dell’istruzione. Ognuno ha un motivo diverso per risparmiare, c’è chi è previdente e pensa al futuro e chi, invece, preferisce mettere qualche soldo di lato per potersi togliere qualche piccolo sfizio.

Alcune dritte per risparmiare

Ci sono tanti modi per poter mettere da parte del denaro a fine mese: di seguito qualche utile consiglio per ridurre le spese mensili senza troppe fatiche o rinunce.

Bollette

Come si legge sulla pagina di Acea dedicata al confronto delle tariffe per luce e gas, si può ottenere un bel risparmio scegliendo l’offerta più adatta alle proprie abitudini. Oltre a questo, basta porre le dovute attenzioni agli elettrodomestici, alle luci o ai riscaldamenti di casa per far sì che le bollette di fine mese non arrivino a raggiungere delle cifre esorbitanti.

Spesa

Prima di andare a fare la spesa prepara una lista, così da comprare gli alimenti o i detersivi necessari, piuttosto che andare a caso e ritrovarti con prodotti che hai già acquistato e che in realtà non ti servono. Inoltre, sui siti dei vari supermercati puoi scoprire quali prodotti sono in offerta, e inoltre puoi fermarti in più negozi per avere un risparmio ulteriore.

Acquisti inutili

Ti sarà sicuramente successo di voler comprare qualcosa che in realtà non era indispensabile, come ad esempio una nuova borsa, un vestito o l’ennesimo paio di scarpe. Ecco, questo è quello che devi assolutamente evitare di fare, se il tuo obiettivo è quello di risparmiare.

Bancomat

Quando vuoi fare economia, ogni singolo euro può fare la differenza, ecco perché devi fare attenzione al posto in cui prelevi dei contanti. Devi sempre assicurarti che lo sportello automatico che utilizzi sia della tua banca, perché in caso contrario ti ritroverai a pagare delle commissioni extra, che variano in base alle direttive dell’istituto bancario.

Budget

Un errore che fanno in molti è quello di aspettare la fine del mese prima di decidere di mettere da parte la piccola somma di denaro che si vuole risparmiare. Il metodo migliore, però, è quello di stabilire un budget all’inizio di ogni mese ed evitare di spenderlo.