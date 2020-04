GROSSETO – Si allunga il periodo di restrizione e di chiusura quasi totale. Il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri ha esteso il lockdown fino al 3 maggio, ma allo stesso tempo ha previsto la possibilità per alcune attività di riaprire. Tra queste librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini.

E noi questa mattina siamo andati nel centro storico di Grosseto in una delle librerie che ha riaperto per vedere come è andata questa prima giornata di riapertura dopo oltre un mese dalla chiusura. Il primo blocco totale con la chiusura dei negozi era scattata lo scorso 11 marzo.

In libreria – Da oggi, martedì 14 aprile, si può nuovamente andare in libreria e comprare dei libri. Che cosa cambia rispetto al passato? Quali sono le accortezze che devono essere osservate? Per poter garantire la massima sicurezza di clienti e lavoratori, in questo caso i commessi della libreria, tutti debbono osservare delle regole base, indicate anche ieri dalla Regione Toscana.

Per poter entrare nelle libreria è necessario essere muniti di mascherina protettiva per naso e bocca, guanti e si può entrare soltanto in modo contingentato rispetto alla dimensione dei locali.