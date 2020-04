maremmasocial: il meglio del web con Laura che canta live dal balcone

BAGNO DI GAVORRANO – Una voce che incanta. È quella di Laura Fanciulletti che canta dal balcone a Bagno di Gavorrano.

Per noi un video da non perdere che pubblichiamo molto volentieri in questo nostro spazio che si chiama #maremmasocial e che vuole essere una sorta di spazio aperto a tutti i lettori con la cose più curiose che si possono trovare sui social e sul web e che ci interessano da vicino. Video, foto, ma anche “meme”.

Suggerimenti per #maremmasocial – Avete qualche suggerimento? mandateci tutto a redazione@ilgiunco.net o sul canale whatsApp 334.5212000. Aspettiamo i vostri contenuti.

Qui trovate tutte le puntate di #maremmasocial: www.ilgiunco.net/tag/maremmasocial/