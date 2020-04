iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il Volo – Un’avventura straordinaria. Dall’Arena di Verona il concerto evento del giovane trio di cantanti lirici.

Rai 2: 21.20 – Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. Una gara a coppie tra personaggi molto noti, lungo un percorso attraverso Cina, Thailandia e Corea del Sud. Equipaggiati di soli zaini e pochi spiccioli i partecipanti affrontano culture e mondi diversi.

Rai 3: 21.20 – Cartabianca. Cronaca, politica, economia e ambiente: questi i principali temi del programma di informazione quotidiana condotto da Bianca Berlinguer. Un talk show per approfondire le notizie più importanti.

Canale 5: 21.20 – Animali fantastici e dove trovarli. Dopo aver trasmesso l’intera saga di Harry Potter su Italia1, la Mediaset continua a trasportare i suoi spettatori nel magico mondo ideato dalla scrittrice J.K. Rowling mandando in onda il primo capitolo della saga Animali fantastici, un prequel ambientato circa 70 anni prima della nascita del celebre mago. QUI il trailer.

Italia 1: 21.20 – Il ciclone. In un paesino della Toscana vive la famiglia Quarini, il padre Osvaldo e i tre figli Levante, Libero e Selvaggia. Un giorno una compagnia spagnola di flamenco arriva e porta nuovo e contagioso entusiasmo nella vita dei quattro. QUI il trailer.

Rete 4: 20.45 – Fuori dal coro. Striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La7: 21.15 – Di Martedì. Talk show politico condotto da Giovanni Floris.

Tv8: 21.25 – Ben-Hur. Durante l’impero di Tiberio a Gerusalemme, il centurione Messala, capo di una legione romana, fa imprigionare e ridurre in schiavitù il nobile Ben Hur, un tempo suo amico. Dopo tre anni passati come rematore su di una nave, Ben Hur torna libero.

Nove: 21.35 – Shooter. Quando scopre un complotto per uccidere il presidente, l’onorato veterano dei Marines Bob Lee Swagger viene incastrato dal suo ex comandante e si ritrova coinvolto in un’operazione segreta per proteggere se stesso e la propria famiglia. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Il giustiziere della notte. Dopo che criminali ignoti hanno aggredito sua moglie e la figlia, il dottor Paul Kersey è ossessionato dall’idea di consegnare alla giustizia ogni delinquente in città, trasformandosi in un vendicatore senza pietà. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Next. Chris Johnson è un mago in grado di prevedere le azioni future pochi minuti prima che si verifichino. Per questo motivo l’agente Callie Ferris decide di ingaggiarlo per sventare un attentato terroristico che sta per abbattersi su Los Angeles. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – La valle della vendetta. Figlio adottivo di un allevatore è costretto ad allontanarsi dalla città dopo essere stato accusato per la gravidanza di una cameriera locale.

Rai Movie: 21.10 – Il tuo ultimo sguardo. Nei campi ospedalieri di Médicins du monde in Liberia, il dottor Miguel Leon e Wren Petersen, direttrice di una ONG, si innamorano. Ma il loro amore deve fare i conti con le complicazioni create dal contesto. QUI il trailer.

Rai 5: 21.15 – Parliamo delle mie donne. Il fotografo Jacques Kaminsky si è sempre occupato molto poco delle numerose figlie avute mentre viaggiava in giro per il mondo. Quando lui ha ormai raggiunto i settanta anni, queste decidono di andare a fargli visita. QUI il trailer.

Rai Premium: 21.10 – Permette? Alberto Sordi. Un racconto sulla vita del grande Alberto Sordi tra il 1937 e il 1957, ovvero dagli esordi al momento della celebrità, ricordando le sue amicizie, i suoi amori e la sua professione.

Cielo: 21.20 – Addio mia regina. La Francia è sull’orlo della rivoluzione, così la regina Maria Antonietta chiede a una delle dame della sua corte di spaccarsi per lei in modo da poter fuggire indisturbata. Ciò innesca un pericoloso vortice di intrighi.

Paramount Channel: 21.10 – Amici, amanti e… Adam e Emma si piacciono ma lei non vuole complicazioni sentimentali, così decidono di essere solo amici di letto. Adam però si innamora, mentre Emma ha paura di un legame più serio. QUI il trailer.