Il fascino ascetico del Monte Amiata tra natura, storia e leggenda

GROSSETO – Alcuni dei paesaggi più belli e suggestivi di tutta la Toscana si trovano nei dintorni del Monte Amiata. Il gruppo montuoso di origine vulcanica che domina sulla Maremma è al centro della storia regionale e i suoi paesaggi sono il teatro di alcune intriganti leggende connesse con l’antica natura ascetica di questo rilievo. Pur non potendo ricostruire un quadro ben preciso delle ierofanie degli antichi abitanti di quest’area, manifestazioni del sacro risalenti al Paleolitico superiore e al Mesolitico hanno lasciato traccia di antichi culti.

Ad esempio nei pressi delle località amiatine di Riparo Cervini (in provincia di Siena) e in Poggio La Sassaiola (in provincia di Grosseto) sono state rilevate offerte in grotte e fenditure del terreno, preziosa testimonianza di devozione ai culti ctonii, probabile tributo alle forze della terra che qui sono sempre state decisamente munifiche e generose grazie all’incredibile fertilità dovuta al terreno vulcanico e all’abbondante presenza di fonti e corsi d’acqua. Le alte pendici del rilievo, che al suo apice raggiunge i 1738 metri, hanno invece ispirato gli etruschi. Qui infatti è stata situata la dimora di Tinia o Tin, la divinità più importante del Pantheon etrusco corrispondente al Giove romano. Alcune iscrizioni latine rinvenute nei dintorni di Montegiovi (toponimo non casuale) e di Montelaterone ricordano la devozione tributata al sommo divo mentre le attività vulcaniche secondarie e la presenza di frequenti eventi sismici nell’area hanno legato questi promontori all’adorazione di due altre divinità minori: Latona e Summano. Per quanto riguarda la divinità madre di Apollo e Artemide è probabile che la venerazione sia da associare alla sua immagine di demiurga delle profondità, una sorta di corrispettivo femmineo di Efesto o Vulcano anche lui associato per l’appunto alla forgia del metallo e dunque all’attività tellurica più in generale (fino agli anni ’70 sull’Amiata vi erano importanti miniere di cinabro, minerale dal quale si ricava il mercurio). Lo stesso discorso vale anche per Summano il cui antico culto viene ricordato nel toponimo di Monsummano e al quale anticamente erano legati i fenomeni atmosferici come fulmini e tuoni notturni (in un’ottica manichea potrebbe essere considerato il gemello nefasto di Giove). Nell’area di Seggiano vi era un santuario dedicato anche al culto di Diana fondato nel V sec. a.C. e collegato ai boschi e alla rigogliosa natura della zona.

Quando alla caduta dell’impero romano nel territorio s’insediarono i longobardi aggiunsero alla religione locale note di misticismo nordico. Si deve infatti al re longobardo Rachis o Ratchis la fondazione a San Salvatore nel 742 di un eremo poi diventato abbazia benedettina. Pare che il re, accampatosi nei pressi dell’Amiata e diretto a Spoleto dopo essere stato deposto e sostituito dal fratello Astolfo, sognò un grande albero attorno al quale volteggiavano tre globi infiammati. Un chiaro riferimento alla trinità e al culto degli alberi o delle foreste sacre caro sia ai romani (si pensi per l’appunto al santuario di Diana a Seggiano) ma soprattutto ai popoli ariani e germanici dalle radicate tradizioni dendrolatriche.

Seguendo questa tradizione contemplativa dell’area nel 1981 sul Monte Labbro, altro rilievo nel cono vulcanico dell’Amiata, è stato fondato un monastero buddista.

Qui è possibile avvicinarsi alle discipline orientali come lo yantra yoga, la versione tibetana dell’antica pratica ascetica originaria dell’India che recentemente sta conquistando sempre più persone a livello globale ed è stata persino adottata in ambito lavorativo e inserita nei programmi di allenamento di alcuni sportivi famosi grazie ai suoi effetti benefici sull’apparato cardio respiratorio, sulle articolazioni e sui muscoli e più in generale essendo una disciplina efficacissima per l’equilibrio di corpo e mente. Sono gli allievi del compianto Chogyal Namkhai Norbu , uno dei più importanti maestri di buddismo tibetano scomparso nel 2018, ad insegnare questa disciplina e a trasmettere le conoscenze sapienziali dell’oriente.