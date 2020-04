Coronavirus: più di 200 controlli tra Pasqua e Pasquetta. Nove le persone sanzionate

PIOMBINO – Il Comune di Piombino ha intensificato i controlli in occasione delle festività pasquali per garantire il rispetto delle disposizioni imposte dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A Pasqua, gli agenti della Municipale hanno controllato 89 cittadini trovati fuori dalle proprie abitazioni sanzionandone tre. Inoltre, sono stati controllati gli esercizi commerciali ed è stata elevata una sanzione per un commerciante che non ha rispettato l’obbligo di chiusura.

Lunedì di Pasqua, invece, sono state controllate 126 persone sanzionandone 5.

“Rimanere a casa e rinunciare ai tradizionali pranzi in famiglia – dichiara il sindaco Francesco Ferrari – è stato difficile, lo comprendo bene, ma è indispensabile continuare a mantenere la distanza sociale finché non saremo usciti da questa drammatica emergenza sanitaria. I dati ci parlano di una risposta positiva da parte dei cittadini: le poche sanzioni elevate significano che i piombinesi hanno capito che qualche sacrificio è indispensabile per il bene dell’intera comunità. Sono molto orgoglioso della collaborazione di tutti, in particolare in queste giornate di festa. Il ringraziamento, come sempre, va agli agenti della Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine che, con grande impegno e dedizione, continuano a garantire la sicurezza della città e di tutti i cittadini”.