Coronavirus: otto nuovi casi positivi in provincia. Ecco in quali Comuni

GROSSETO – Sono otto i nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. Il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Maremma è di 329. Negli ultimi due giorni l’aumento dei casi sembra stabile. Una crescita che però rimane costante e che fa capire come ancora la battaglia per arrivare a quota “zero contagi” sia ancora lunga.

per quanto riguarda la distribuzione sul territorio i casi positivi sono: 3 nel comune di Pitigliano, 2 nel comune di Roccastrada, 1 a Grosseto, 1 a Capalbio e uno nel comune di Campagnatico. Si tratta del primo paziente positivo in questo comune.

Ad oggi i comuni “covid free” in provincia di Grosseto sono cinque: Magliano in Toscana, Roccalbegna, Semproniano, Montieri e Sorano.