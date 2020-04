Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di ieri lunedì 13 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. Casi attuali: 103.616 (+1.363, +1,3%); Deceduti: 20.465 (+566, +2,8%); Dimessi/Guariti: 35.435 (+1.224, +3,6%); Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.260 (-83, -2,5%); Totale casi: 159.516 (+3.153, +2%)

Per quanto riguarda i dati della Toscana. I dati sono quelli rilevati entro le ore 12 di oggi, giorno di Pasquetta: 155 nuovi casi di Covid-19 in Toscana, decisamente meno dei 277 di ieri e che portano il numero dei positivi dall’inizio dell’emergenza a quota 7.390, 23 i nuovi decessi (di meno anche questi rispetto alle precedenti ventiquattro ore) e altre 37 persone guarite. Incoraggiante è anche il calo dei ricoveri.

I dati provincia per provincia – 2.269 casi positivi a Firenze (10 in più rispetto a ieri) , 394 a Prato (1 in più), 509 a Pistoia (3 in più), 867 a Massa Carrara (12 in più), 1.060 a Lucca (40 in più), 694 a Pisa (17 in più), 404 a Livorno (6 in più), 453 ad Arezzo (24 in più), 372 a Siena (1 in più), 368 a Grosseto (41 in più). Attualmente i casi positivi e in cura sono in tutta la regione 6.257.

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Sono otto, con l’aggiornamento dell’ultima ora (riferimento delle 16,30), i nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus in provincia di Grosseto. Con questi nuovi casi il totale dei positivi in Maremma salgono a 321. Ieri infatti erano 313. Le vittime al momento sono 13.

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.