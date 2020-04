Tei: «L’amministrazione consegni il Maglio d’argento alla Prociv di Pereta»

PERETA – «Quest’anno anche le feste paesane patronali hanno risentito e risentiranno del blocco anti virus» ricorda il consigliere Giancarlo Tei.

«Ci sentiamo, però, di proporre all’amministrazione comunale di Magliano in Toscana, di conferire comunque il Maglio d’argento, che come tradizione viene consegnato il 1 maggio di ogni anno, alla Prociv di Pereta».

«L’impegno e la dedizione con cui hanno aiutato la popolazione in questo periodo buio, meritano il rispetto e la riconoscenza di tutti i cittadini del nostro Comune. Ci sarà poi tempo per una festa di popolo come sempre».