Mozione in Comune: «Tuteliamo l’Isgrec, salviamolo dalla chiusura»

GAVORRANO – Una mozione per chiedere di tutelare l’Isgrec, l’Istituto storico della resistenza di Grosseto la cui sede, di proprietà della Provincia, è risultata inagibile. A presentarla Patrizia Scapin del Movimento Gavorrano bene comune.

«L’istituto Storico della Resistenza di Grosseto svolge un’attività culturale di altissimo rilievo per tutta la comunità come centro di ricerca e di didattica per sviluppare la conoscenza storica del Novecento nella provincia di Grosseto».

Scapin chiede «al sindaco di farsi promotore e portavoce della richiesta dei cittadini di Gavorrano nei confronti del presidente della Provincia affinché intervenga per la soluzione di questo problema in modo da salvare l’Istituto dalla chiusura, provocando un danno sociale e culturale di enorme portata a tutta la comunità».