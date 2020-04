maremmasocial: il meglio del web. Zeno che canta Follonica dal terrazzo

FOLLONICA – Inauguriamo oggi, in questa strana Pasquetta 2020, in pieno periodo di “lockdown”, un nuovo spazio dedicato a tutto il meglio dei social e del web che riguarda la nostra terra.

Si chiama #maremmasocial e vuole essere una sorta di spazio aperto a tutti i lettori con la cose più curiose che si possono trovare sui social e sul web e che ci interessano da vicino. Video, foto, ma anche “meme”.

Naturalmente contiamo su di voi, cari lettori, perché con i vostri occhi e con la vostra attenzione potete segnalarci sicuramente le cose che sfuggono anche alla nostra lente di ingrandimento.

Per iniziare alla grande abbiamo scelto il video postato qualche giorno fa su Facebook di Zeno Zacchini, follonichese doc, che dal suo balcone canta la canzone del Carnevale “Follonica dolce perla del mar”, uno sei simboli da sempre della manifestazione della città del Golfo. Un omaggio a Follonica, ma anche un momento che descrive bene come stiamo vivendo questi giorni di emergenza: rimaniamo a casa, ma non perdiamo lo spirito di appassionarci alla vita e al nostro territorio.

Suggerimenti – Avete qualche suggerimento? mandateci tutto a redazione@ilgiunco.net o sul canale whatsApp 334.5212000. Aspettiamo i vostri contenuti.