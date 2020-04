SATURNIA – Le cascate di Saturnia così come non le abbiamo mai viste: deserte e bellissime. Le foto sono state scattate da Luca Giorgi, che ha avuto un’autorizzazione speciale per sorvolarle e fotografarle con un drone.

«Sono pilota di droni da sei anni – ha detto – ma mai ho fatto foro così belle. Voglio condividere con tutti voi alcune di queste foto che saranno destinate alla futura promozione turistica del nostro territorio comunale».

di 6 Galleria fotografica Cascate di Saturnia









«Oggi madre natura ci ha concesso uno scenario naturale spettacolare, ma allo stesso tempo inverosimile. Chi le avrebbe mai immaginate le Cascate di Saturnia così, nel giorno di Pasquetta?» conclude Giorgi.