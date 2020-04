iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il commissario Montalbano – Il gatto e il cardellino. Tratte dai famosi romanzi di Andrea Camilleri, le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano.

Rai 2: 21.20 – Stasera tutto è possibile. Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi.

Rai 3: 21.20 – Report – Il costo della carne. Inchieste che affrontano temi di carattere economico e sociale, parlando di giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, ecomafia.

Canale 5: 21.20 – Speciale Rock Economy. Rock Economy – Adriano Live è un evento musicale televisivo di Adriano Celentano svoltosi all’Arena di Verona l’8 e 9 ottobre 2012 che ha segnato il ritorno al live del cantante dopo 18 anni. Il concerto è stato tramesso anche in diretta su Canale 5.

Italia 1: 21.20 – Jurassic Park. Il magnate statunitense John Hammond ha creato su un’isola al largo del Guatemala un parco divertimenti innovativo e molto speciale. Grazie all’aiuto decisivo del dottor Wu, hanno potuto ricreare il DNA e clonare forme di vita preistoriche.

Rete 4: 20.45 – Quarta repubblica. Alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un’analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio.

La7: 21.15 – L’ultimo imperatore. La storia di Pu Yi, imperatore della Cina che salì al trono nel 1908, all’età di soli tre anni, prigioniero all’interno del palazzo dal quale governa. Al di fuori, i cambiamenti sociopolitici del secolo, tra guerre e colpi di stato. QUI il trailer.

Tv8: 21.30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Una avventura guidata dallo chef Alessandro Borghese: quattro ristoranti, che si trovano nella stessa zona, vengono messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore.

Nove: 21.40 – Tropical Islands – Le isole delle meraviglie. Dovumentario su alcune tra le isole più belle del mondo: Madagascar, Borneo e Hawaii.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Hitman – L’assassino. L’Agente 47 è una spietata macchina di morte ed è riconosciuto come il migliore nel proprio campo. Il suo lavoro però si complica quando si trova inaspettatamente attratto da una prostituta di nome Nika. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Il sesto senso. Malcolm è uno psicologo infantile molto stimato e si trova doversi occupare del caso del piccolo Cole, un ragazzino di nove anni, ossessionato da spaventose apparizioni di spiriti. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – L’ultima carovana. Vittima di un attacco degli Apache, una carovana deve affidarsi all’aiuto di un uomo bianco cresciuto dai Comanche e accusato di omicidio da uno sceriffo poco ligio ai doveri di onestà.

Rai Premium: 21.10 – Un’estate a Parigi. Durante una breve vacanza a Parigi in compagnia del fidanzato Jörg, l’infermiera tedesca Klara Müller capisce che la loro storia d’amore è ormai agli sgoccioli. In seguito a un’accesa discussione, la rottura tra i due è definitiva e la donna decide di restare a Parigi lasciando che il fidanzato faccia rientro in Germania da solo.

Cielo: 21.20 – The Words. Uno scrittore all’apice del suo successo letterario scopre il caro prezzo da pagare per aver rubato il lavoro di un altro uomo. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Una folle passione. George Pemberton è un ricco industriale sposato a Serena, una donna ambiziosa e sicura di sé. In seguito ad un incidente, quest’ultima perde la possibilità di avere figli e dopo aver scoperto che il marito ha già un primogenito concepito con un’altra ragazza, ingaggia un sicario per uccidere il bambino. QUI il trailer.