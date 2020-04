Coronavirus: mascherine, pulizie, barriere alle casse. «Si riapre solo con queste indicazioni in Toscana»

GROSSETO – Come potranno riaprire domani quelle attività previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri in Toscana? Lo spiega direttamente il presidente della Regione Enrico Rossi. La Regione infatti ha predisposto una serie di prescrizioni da seguire. Qui trovi quali attività possono riaprire domani: Coronavirus: ecco cosa succede da domani. Chi riapre e come: quali negozi e quali attività.

«Librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati potranno riaprire in Toscana – dice Rossi – Ma solo dopo aver sanificato i locali e gli impianti di areazione e soltanto garantendo a dipendenti e utenti dispositivi di protezione individuale, liquidi igienizzanti per le mani, guanti monouso e la distanza di almeno 1,8 metri tra le persone».

«Senza queste condizioni non si potrà riaprire – spiega ancora Rossi che è intervenuto in diretta su Facebook (che potete seguire qui in basso) – Dal momento che con il Coronavirus dovremo abituarci a convivere, per noi è sì importante il quando aprire, ma lo è ancor di più il come riaprire».

