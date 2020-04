Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di ieri domenica 12 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 431 persone arrivando a un totale di 19.899. I guariti raggiungono quota 34211, per un aumento in 24 ore di 1677 unità- Il numero totale di persone contagiate dal coronavirus dall’inizio dell’emergenza è 156.363 (4092 nuovi contagi in più rispetto a ieri).

Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: ancora 4mila nuovi positivi, 1677 guariti e 431 morti

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Continuano anche durante il giorno di Pasqua le attività dei 13 laboratori che effettuano le analisi dei tamponi per conto di Regione Toscana. Oggi sono complessivamente 7.235 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri. Il dettaglio: Coronavirus, in Toscana 277 nuovi casi, 28 decessi, 79 guarigioni e 4.230 tamponi analizzati

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Quattro nuovi positivi. Sono tre donne e un uomo coloro che sono risultati positivi ai tamponi per il Coronavirus. Si tratta di una donna di 58 anni di Follonica, un uomo e una donna di 50 anni di Grosseto e infine di una ragazza di 25 anni di Orbetello. I casi salgono così a 313. Le vittime sono 13. Il dettaglio: Coronavirus, quattro nuovi positivi. Anche una ragazza di 25 anni

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.