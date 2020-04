Nozze d’oro per Olbia e Alberto: festa in videochiamata con figlia e nipoti

GROSSETO – Un esempio per familiari e amici. Alberto Gentili e Olbia Redemisti celebrano oggi le nozze d’oro. Per loro una doppia festa: Pasqua e anniversario. Si sposarono cinquant’anni fa, Alberto e Olbia, nella chiesina di Principina a Terra.

Un matrimonio felice, che ha generato Lucia, oggi in servizio alla Questura di Bologna. Il traguardo raggiunto avrebbe meritato un bel momento conviviale, con la famiglia della figlia, i nipoti, parenti e amici, ma la situazione contingente non lo ha permesso.

I Gentili si ritroveranno in queste ore con una videotelefonata di gruppo e i tappi dello champagne salteranno in contemporanea, ma a distanza. Per questa inossidabile coppia il momento della condivisione della gioia è solo rimandato di qualche settimana. Intanto alle congratulazioni e agli auguri della figlia e dei nipoti, si aggiungano quelli della redazione de IlGiunco.net.