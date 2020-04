La linea Amico Panathlon per socializzare su sport e non solo: ecco tutti i numeri regionali

GROSSETO – Il Panathlon della Toscana in campo per aiutare chi, in questi giorni di forzato isolamento, è solo e non ha la possibilità di “scambiare due chiacchere” con nessuno. Il Governatore dell’Area 6, Andrea Da Roit, afferma che il Panathlon c’è e mette a disposizione di tutti i cittadini, i numeri di telefono sotto riportati, per offrire a chi lo desidera, la possibilità di parlare, nel pomeriggio di ogni giorno fino al termine dell’emergenza dalle 15 alle 18, con Amico Panathlon e trovare un momento di socializzazione su temi di sport o di quant’altro si voglia parlare: Marco 3335396533, Riccardo 3495330389, Daniela 3395655408, Remo 3391051103, Orietta 3471041215, Arturo 0583-370149, Pietro 3358297625, Ugo 3283642793, Gianfilippo 360223501, Gianfranco 3404932978, Francesco 3398553524, Simonetta 3491291753, Giovanni 3477748452.



Oltre a questa iniziativa sociale, i Club Panathlon della Toscana hanno già messo in atto il progetto “dai una mano” con, ad oggi, i seguenti risultati:

– ALTA VALDELSA – Donazione AUSL TOSCANA SUD EST

– GROSSETO – Donazione Associazione Culturale Eticamente Medico per Pronto Soccorso Gr

– LUCCA – Donazione per mascherine protettive Ospedale San Luca di Lucca

– VALDARNO SUPERIORE – Donazione al Presidio Ospedaliero del Valdarno

– AREZZO – Donazione al CALCIT Arezzo

– VOLTERRA – Donazione all’Ospedale di Volterra

– SIENA – Donazione Azienda Ospedaliero-universitaria senese

– FIRENZE – Raccolta fondi a favore de Il Cuore di Firenze

– PISTOIA – Donazione Ospedale S. Jacopo di Pistoia

– VALDARNO INFERIORE – Donazione a Ospedale S. Giuseppe Empoli

– LUCCA – Donazione per materiale protettivo Ospedale di Lucca

– CARRARA MASSA – Donazione CARITAS Bonascola-Fossola –Marina Carrara

Un sincero ringraziamento a tutti i Panathleti che si sono resi disponibili per queste importanti iniziative.