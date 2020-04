iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Jesus. Film del 1979 diretto da John Krish, Peter Sykes e John Heyman che racconta la vita di Gesù Cristo.

Rai 2: 21.05 – Che tempo che fa. Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Conduce Fabio Fazio.

Rai 3: 21.20 – Emoji: accendi le emozioni. Nella città di Messaggiopolis, Gene, insieme all’aiuto dei suoi amici Gimme-5 e Rebel, celebre hacker, parte per un’avventura con l’obiettivo di realizzare il suo più grande desiderio. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Il Papa buono. Miniserie TV in due puntate che racconta la vita di papa Giovanni XXIII, al secolo Angelo Roncalli, dall’infanzia all’elezione al soglio di Pietro, dal Concilio alla morte.

Italia 1: 21.20 – Star Wars Episodio VII – Il risveglio della forza. Dopo la distruzione della seconda Morte Nera e la caduta dell’Impero, dalle ceneri di quest’ultimo è nato il sinistro Primo Ordine, con a capo il leader supremo Snoke e il suo braccio destro Kylo Ren. Oltre alla Resistenza, il pericolo numero uno del Primo Ordine è l’ultimo dei cavalieri Jedi, Luke Skywalker, misteriosamente sparito da tempo. QUI il trailer.

Rete 4: 21.30 – Banana Joe. Banana Joe svolge il suo commercio di banane che scambia con altri prodotti per i suoi protetti, gli indigeni del villaggio. Un giorno arriva un boss della malavita che vorrebbe impiantare una industria.

La7: 20.35 – Non è l’Arena. Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese.

Tv8: 21.30 – I delitti del BarLume – Il battesimo. Dai romanzi di Marco Malvaldi, le avventure del tenebroso barista Massimo, impegnato a scoprire i segreti della cittadina toscana dove vive e lavora.

Nove: 21.25 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

Rai 4: 21.20 – Dragon. Il giorno del suo matrimonio, la principessa Mira viene rapita da un drago e condotta su un’isola deserta. Qui incontra un giovane solitario di nome Arman che nasconde un oscuro segreto. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Il pescatore di sogni. Alfred Jones è uno scienziato introverso e compassato impiegato presso il ministero della pesca e dell’agricoltura. Il suo mondo è improvvisamente messo sottosopra dopo aver ricevuto la richiesta, da parte di uno stravagante sceicco, di introdurre la pesca al salmone negli aridi altipiani dello Yemen. Jones scoraggia il progetto e declina il lavoro ma il governo britannico decide improvvisamente di sposare l’idea e l’uomo, suo malgrado, deve partecipare al progetto. QUI il trailer.

La 5: 21.10 – Ricetta d’amore. Mina Jones viene inviata in una piccola cittadina di provincia per risollevare le sorti di un ristorante. Per la donna questo incarico rappresenta una sfida. La città in cui deve operare è quella dove è nata ed il locale da valutare è gestito da Clay Hart, suo ex compagno di classe, nonché fidanzato ai tempi della scuola. Un ritorno al passato che può avere un notevole impatto sul futuro della giovane.