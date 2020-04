Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi sabato 11 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. Il numero complessivo dei positivi sale a 100.269 (1.996 in più rispetto a ieri). “Continua il calo della pressione sulle nostre strutture ospedaliere, iniziato circa una settimana fa” spiega Borrelli. Dei positivi, 3.381 si trovano in terapia intensiva, con un decremento di 116 pazienti rispetto a ieri, 28.144 sono ricoverati con sintomi, con una riduzione di 98 unità rispetto a ieri, e 68.774, pari al 69% del totale, sono in isolamento domiciliare; 19.468 deceduti (619 in più rispetto a ieri); 32.534 guariti (2.079 in più rispetto a ieri).

Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 100.269 positivi, 32.534 guariti e 19.468 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 231 casi positivi rilevati oggi in Toscana, un dato che porta il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia a 6.958. I tamponi eseguiti oggi sono stato 3.755, che sommati a quelli svolti nei giorni precedenti fissa il numero complessivo a 75.756, quarta regione in Italia. I laboratori di microbiologia toscani nelle ultime 24h hanno analizzato complessivamente 5.188 tamponi. Si tratta di quelli con diagnosi certa e il numero complessivo si riferisce ad analisi effettuate in più giorni e che erano in attesa di essere processate.

Il dettaglio: Coronavirus, oggi in Toscana 231 casi in più: quasi 7 mila positivi. In 24 ore analizzati 5mila tamponi

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Dal 9 aprile ad oggi si registrano 21 casi nuovi casi positivi. Nessuno risulta ricoverato in ospedale. I casi totali in provincia di Grosseto salgono così a 309. Le vittima invece sono 13.

Il dettaglio: Coronavirus: più di 20 positivi in due giorni. L’emergenza non è finita

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.