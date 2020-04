Coronavirus: 309 positivi dall’inizio. 13 le vittime. L’analisi per la provincia di Grosseto con tutti i numeri

GROSSETO – Sono 309 i casi positivi di contagio riscontrati in provincia di Grosseto dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Il primo caso fu accertato il 5 marzo. Da quel giorno soltanto in un caso non si sono registrati nuovi casi positivi e questo è accaduto due giorni fa (10 aprile). Si tratta però di un’assenza di nuovi casi soltanto “tecnica” perché come più volte annunciato dal direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antionio D’Urso, nei giorni scorsi sono mancati i reagenti che consentono di analizzare i tamponi.

A conferma di questo infatti, dopo molti giorni in cui l’incremento dei nuovi casi era molto contenuto, 1 o due casi al giorno, ieri i nuovi casi di malati di Covid-19 in provincia di Grosseto sono stati 21, portando il totale dei contagi, come detto, a 309 (Fonte dati Asl Toscana sud est).

I guariti – Ad oggi le persone guarite, cioè negativizzate (quindi con due tamponi negativi a distanza di 24 ore) in provincia di Grosseto dall’inizio dell’emergenza covid sono 11 in totale: 8 dimessi dall’ospedale e 3 domicialiati. In totale invece i dimessi dall’ospedale sono 45 (numero che comprende anche gli 8 negativizzati). I dimessi ancora positivi naturalmente devono restare in isolamento e sono stati dimessi perché le loro condizioni sono talmente migliorate da essere considerati idonei a stare fuori dalle strutture sanitarie. In questo caso i dimessi possono scegliere di essere ospitati nelle strutture alberghiere messe a disposizione della Regione Toscana o rimanere in isolamento nel loro domicilio.

I ricoverati – Le persone che attulmente sono ricoverate in ospedale, parliamo del Misercirodia perché in provinica di Grosseto è lunico “Covid hospital”, sono 43. Di queste 10 si trovano in terapia intensiva e 33 in malattie infettive/Pneumologia. Da mettere in evidenza che grazie alla riorganizzazione del sistema sanitario voluta dalla Regione Toscana, a Grosseto i posti in terapia intenvisa sono 79. Prima dell’emergenza erano 16. Questo significa che la risposta del sistema sanitario è stata molto rapida e soprautto ampiamente rimodulata per poter affontare l’emergenza senza crisi di posti letto.

Le vittime – Ad oggi le vittime le coronavirus in provinica di Grosseto sono 13. Di queste 6 erano residenti nel Comune di Grosseto, 3 nel Comune di Monterotondo Marittimo, 1 a Castiglione della Pescaia, 1 a Scansano, 1 a Follonica, 1 Arcidosso. Questa invece l’età delle vittime: si va dai 69 ai 96 anni. Delle 13 persone che hanno perso la vita 8 sono uomini (61,5%) e 5 donne (38,5%). Gli uomini avevano: 69 anni, 79 anni, 79 anni, 84 anni, 86 anni, 87 anni, 89 anni, 92 anni. Le donne avevano: 73 anni, 84 anni, 87 anni, 92 anni, 96 anni. L’età medie delle vittime in provincia di Grosseto è poco superiore agli 84 anni.

Il virus nei Comuni – Ad oggi il virus è presente in 22 Comuni della provincia di Grosseto. Il numero massimo di contagi è stato rilevato nel Comune capoluogo (159 che corripsondono al 51,4% del totale). I comuni “covid-free”, dove ancora non è stato rilevato alcun caso, sono sei e sono: Campagnatico, Magliano in Toscana, Montieri, Roccalbegna, Semproniano e Sorano. Proprio ieri infatti è arrivata la notizia del primo positivo a Massa Marittima. Per avere ulteriori dati sui casi comune per comune potete leggere questo altro nostro articolo: Coronavirus: ecco la mappa del contagio in Maremma, comune per comune. Sette sono “covid-free”