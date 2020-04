Torna “Amori sui generis”, il premio letterario della Città di Grosseto. Premi e come partecipare

GROSSETO – Grosseto torna a essere capitale della cultura e della letteratura. L’associazione culturale “Letteratura e dintorni” di Grosseto propone, per il secondo anno, il premio letterario nazionale “Città di Grosseto – Amori sui generis”.

L’obiettivo è quello di promuovere la scrittura nelle sue varie forme e premiare le opere che la giuria riterrà più meritevoli, nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Grosseto indicativamente nell’autunno 2020.

Il tema è “l’amore” inteso in tutte le sue forme e declinazioni al di là del genere letterario. Un’iniziativa che lo scorso anno riscosse un successo inatteso richiamando l’attenzione di circa 700 partecipanti da tutta Italia.

Al concorso potranno prendervi parte autori di romanzi, racconti o poesie in cui ci sia un sentimento d’amore molto forte, capace di dominare completamente una o più persone: platonico, spirituale, sensuale, romantico, materno, filiale, fraterno, coniugale, di amicizia, rivolto verso se stessi come manifestazione di egoismo e di egocentrismo, amor proprio, per un ideale, per la solidarietà, passione per lo sport, per le arti, per il gioco o per altro.

Opere che dovranno pervenire entro il 15 maggio 2020 con le modalità indicate nel bando scaricabile su: https://letteraturaedintorni.it/premio-letterario-nazionale-citta-di-grosseto-amori-sui-generis/

L’iniziativa, anche quest’anno, vanta un montepremi altissimo (premi in denaro per i primi tre classificati in ogni categoria per circa 4mila euro oltre alla pubblicazione dell’opera inedita con la casa editrice Scatole parlanti, ad opere artistiche di pregio, prodotti enogastronomici, abbonamenti a riviste, voucher per Spa, pernottamenti, targhe e trofei) e gode del sostegno di tanti enti, associazioni e artisti come il fumettista Carlo Rispoli, la ceramista Doriana Melosini, i pittori Pietro Corridori, Chiara Toniolo, Donatella Battistini, Antonella Barbini, Giuseppe Di Mauro, Monica Gorrieri e Marina Quattrini, il mosaicista Mirko Federici, l’illustratrice Dominga Tammone, Banca Tema, Biblioteca Chelliana Grosseto, Grappe Nannoni, Lions Club Aldobrandeschi Grosseto, Avis Com.le di Grosseto, Ass. Nasdaq Castiglione della Pescaia, Radio Love, A.G.A.F. Ass. Grossetana arti figurative, Rotary Club Grosseto, Avis di Massa Marittima, La Cura Az. Vitivinicola, Tv9 Telemaremma, Maremma Magazine, Rete Biblioteche di Maremma, Vini Casavyc, Podere Maremma, Comune di Grosseto, Comune di Semproniano, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Castiglione della Pescaia, Comune di Civitella Paganico, A.I.A.P.I. Ass. Internazionale Arti Plastiche Italia, A.I.S. Grosseto, F.U.I.S. Federazione Unitaria Italiana Scrittori Roma, Castello Banfi, Cantina Bio – Mambrini Tuscany, Hotel Miramare Castiglione della Pescaia (GR), Blog Letteratura e dintorni (www.dianoratinti.it), Blog David Berti (www.davidberti.altervista.org), Laboratorio Teatrale “Ridi pagliaccio” Grosseto.

La lista completa dei sostenitori, costantemente aggiornata, e Il dettaglio del montepremi sono rintracciabili sul sito www.letteraturaedintorni.it.