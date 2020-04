iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.00 – Veglia pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro.

Rai 2: 21.05 – Valerian e la città dei mille pianeti. Valérian e Laureline sono inviati speciali per il Governo dei Territori Umani con il compito di mantenere l’ordine nell’Universo. Sotto la direzione del loro comandante, intraprendono una difficile missione. QUI il trailer.

Rai 3: 21.45 – The young Victoria. Inghilterra 1837. La giovane principessa Victoria, appena dieciassettenne, si ritrova al centro della lotta dinastica per decidere chi sarà l’erede al trono d’Inghilterra. Suo zio Re William sta per morire e lei è la sua discendente diretta. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Ciao Darwin – Terre desolate. Ogni puntata vede due squadre, rappresentanti categorie umane antitetiche, affrontarsi per scoprire chi è più forte, in ossequio alla teoria evolutiva di Charles Darwin. Con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia 1: 21.20 – Vita da giungla – Alla riscossa. Maurice è un pinguino molto particolare, crede infatti di essere una tigre. Vive nella giungla con suo figlio adottivo Junior e un incredibile banda di amici. QUI il trailer.

Rete 4: 20.30 – Stasera Italia Weekend. Edizione per il fine settimana del programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

La7: 21.15 – I tartassati. Il cavalier Torquato Pezzella, titolare di un negozio di abbigliamento e disonesto evasore, riceve una sgradita e pericolosa ispezione fiscale dall’integerrimo maresciallo Fabio Topponi.

Tv8: 21.30 – Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro. Un elegante James Bond si concentra sulla sfida del terribile Scaramanga, un killer di professione armato di una pistola d’oro.

Nove: 21.25 – La Passione di Cristo. Le ultime dodici ore di vita di Gesù, dall’orto degli Ulivi, all’arresto e la condanna a morte. La decisione di Ponzio Pilato di affidare la scelta alla folla, la flagellazione e, infine, la crocifissione. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Spy. Susan Cooper lavora come analista per la CIA e grazie alle proprie mansioni svolte dietro una semplice scrivania, è l’eroina sconosciuta di una serie di missioni pericolose. In seguito all’incapacità del proprio compagno e di un agente di partecipare ad un progetto importante, la donna si ritrova ad essere la protagonista in prima persona di un piano per smantellare il commercio illegale di armi.

Iris: 21.00 – La mossa del diavolo. Maggie O’Connor deve occuparsi della nipotina, la figlia che sua sorella le ha affidato. Sei anni più tardi Jenna ritorna per portare con sé la piccola e utilizzare i suoi poteri nella lotta tra il bene e il male.

Rai Movie: 21.10 – Bleed – Più forte del destino. Grazie all’aiuto dell’allenatore Kevin Rooney, il campione di boxe Vinny Pazienza prova a ritornare sul ring in seguito a un incidente in auto in cui ha subito una frattura al collo. QUI il trailer.