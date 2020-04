Invictasauro, gli auguri del patron Brogelli: «Forza e pazienza, presto torneremo a giocare»

GROSSETO – Nuova lettera del presidente dell’Invictasauro Paolo Brogelli a ridosso delle festività pasquali e in piena quarantena: “Nell’occasione auguro a tutte le società sportive della nostra provincia e a tutti gli sportivi buona Pasqua , nella speranza di poter ripartire al più presto. Carissimi ragazzi, famiglie, mister e amici, mi rivolgo a tutti voi che contribuite a fare, di noi, una società di cui vado orgoglioso, e desidero scrivere qualche parola per farvi arrivare il mio pensiero, il mio affetto e la mia gratitudine. Mi mancate, da un punto di vista sportivo ma soprattutto da quello umano”.

“A tutti voi, da parte mia e di tutto il direttivo – continua la missiva – possano giungere i migliori auguri di una serena Pasqua e un abbraccio carico di energia positiva, la stessa che ho visto nei vostri bellissimi video. Questo stop forzato e la difficile situazione in cui questa pandemia ci ha catapultati non devono minimamente intaccare la nostra passione. Dobbiamo avere forza e pazienza e non dobbiamo mai smettere di credere che presto torneremo sui nostri amati campi a vivere nuove avventure. Ed io sarò lì ad aspettarvi, per ripartire, con ancora più entusiasmo. È una promessa”.