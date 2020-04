Impianti sportivi, la Giunta proroga le concessioni: «Faremo tutto il possibile per lo sport grossetano»

GROSSETO – La giunta comunale ha deliberato di prorogare le concessioni in essere relativamente agli impianti sportivi fino al 31 ottobre 2020: questo per consentire, senza troppo stress per le società e i gestori, il proseguimento dell’attività sportiva dal momento in cui – cessata l’emergenza epidemiologica – essa sarà nuovamente praticabile.

La proroga riguarda gli impianti sportivi Stadio di Baseball Jannella, palazzetto di Pallavolo di piazza Azzurri d’Italia, l’impianto Tennis di via Manetti, il palazzetto di basket di via Austria, l’impianto di tennis di Marina di Grosseto, il campo di calcio di Batignano, lo stadio comunale Zecchini e il campo di alleggerimento Palazzoli, il pattinaggio e il bocciodrono di via Manetti, la piscina comunale di via dello Sport, la palestra Judo palazzetto piazza Azzurri d’Italia, il campo di calcio di via Austria, l’impianto di tennis di Casalecci, il campo di calcio Il Cristo.

“E’ un momento difficile anche per il mondo dello sport – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore con delega Fabrizio Rossi -: abbiamo visto sfumare gli entusiasmi delle stagioni agonistiche in atto, abbiamo assistito all’interruzione brusca delle competizioni e degli allenamenti, abbiamo dovuto rinunciare a seguire la squadra del cuore e le sue imprese proprio nel momento più bello. Disagi che valgono per gli atleti, alle prese con uno stop forzato, e per le società sportive con tante incertezze, anche economiche, pure per il futuro. Per questo abbiamo pensato di agevolare il più possibile il proseguimento delle attività sportive, con agevolazioni dal punto di vista burocratico e scadenze più morbide, non appena essa potrà essere ripresa. Sappiamo che l’impegno per la ripartenza sarà gravoso e con tutta probabilità servirà anche una riorganizzazione, per questo il Comune ha prorogato le concessioni fino alla fine di ottobre e con gli stessi impegni di sostegno alle spese. Ribadiamo che l’Amministrazione comunale cercherà di fare tutto il possibile per fare in modo che lo sport grossetano continui a crescere e a regalare soddisfazioni”.