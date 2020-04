Il sindacato dei giornalai regala mascherine e guanti agli edicolanti

GROSSETO – Lo Snag, il sindacato dei giornalai di Confcommercio, sta provvedendo in questi giorni alla distribuzione di mascherine e guanti a tutti i giornalai. Oggi è stata la volta di Grosseto.

“Le abbiamo consegnate non solo ai nostri associati – dice Roberto Cicaloni, rappresentante provinciale del sindacato – ma a tutti indistintamente. Si tratta di un gesto dal valore fortemente simbolico che vuole rappresentare l’attenzione estrema per la categoria non soltanto in questo periodo di emergenza, ma in termini generali, visto il periodo buio che stiamo attraversando da anni”.

Cicaloni vuole ringraziare per l’impegno profuso il presidente nazionale Andrea Innocenti, che sta facendo l’impossibile per reperire le protezioni, ed il vice presidente Cesare Magnani che sta letteralmente battendo tutta la Toscana per consegnare i kit ai distributori.

E un grazie per la collaborazione a Luca Santini, uno dei titolari della ditta Masini e Santini, il distributore di zona.

“A volte ci sono state discussioni, abbiamo avuto problemi. Ma oggi, in questa situazione difficile, abbiamo ancor più la consapevolezza di essere sulla stessa barca – continua Cicaloni – e di dover lottare uniti per uscire dalla crisi. Mi auguro che questa consapevolezza, una volta usciti dal tunnel, ci renda coesi anche in futuro per affrontare con fermezza i problemi che hanno messo in ginocchio il settore e che possiamo parlare con una voce sola con gli editori e con i rappresentanti politici”.

“Vogliamo ringraziare il sindacato Snag per questa utile iniziativa – commentano Carla Palmieri e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto – per questo sostegno pratico e morale nei confronti degli edicolanti, che sono in prima linea per garantire un servizio essenziale ai cittadini”.

Gabriella Orlando, nel fare presente che in settimana prossima ci saranno altri invii di dispositivi di protezione, ricorda infine a tutti che, nonostante le difficoltà, gli uffici di Confcommercio sono a disposizione per qualsiasi informazione o supporto per tutte le imprese.