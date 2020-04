I Rotary club ed i notai del Distretto di Grosseto donano 2mila mascherine all’ospedale

GROSSETO – Mai come nei momenti di difficoltà si dimostra valido il detto “l’unione fa la forza”, ed è quello che hanno fatto i Rotary Club di Grosseto, Orbetello Costa d’Argento, Pitigliano, Sorano, Manciano e Monte Argentario, da un lato, ed i notai del Distretto di Grosseto, dall’altro.

“I Rotary Club avevano deciso di unirsi per acquistare mascherine od altro materiale. Con non poche difficoltà, siamo riusciti a trovare il modo per farlo, ma il costo del lotto minimo era superiore ai nostri fondi e così abbiamo trovato nel Distretto Notarile la disponibilità ad unire le forze”, ha spiegato Claudio Camilloni, presidente del Rotary Club di Grosseto.

“Stavo coordinando una raccolta fondi tra i colleghi – aggiunge Riccardo Menchetti, presidente del Consiglio notarile – quando abbiamo saputo dell’iniziativa del Rotary e deciso subito di aderire. La nostra intenzione era infatti quella di acquistare direttamente il materiale necessario al personale ospedaliero. Questa è stata una prima opportunità a cui ne faremo seguire sicuramente altre”.

“Anche se in modo diverso, siamo tutti impegnati sul nostro territorio e non potevamo fare a meno di dare il nostro contributo tangibile a tutti i medici e gli infermieri che si prodigano per assicurare le cure dei nostri cari e rischiano ogni giorno la loro stessa salute”, hanno concluso i due presidenti.