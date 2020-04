Coronavirus: muore un’altra persona, è un uomo. Il sindaco denuncia i ritardi per i tamponi

GROSSETO – C’è un’altra vittima del coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di un uomo, Sergio Bronzoni, residente a Monterotondo Marittimo. Per la piccolo comunità delle Colline Metallifere si tratta della terza persona che perde la vita a causa del virus. È la tredicesima in provincia.

Era ricoverato da oltre venti giorni in terapia intensiva all’ospedale Misericordia e nonostante un lieve miglioramento nei giorni scorsi il suo quadro clinico si è aggravato a tal punto che in queste ultime ore Sergio non ce l’ha fatta.

A darne notizia il sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine che ha anche denunciato il ritardo nell’analisi dei tamponi. «C’è una giacenza elevata anche di persone che sono in questo momento in quarantena preventiva e che aspettano da tempo l’esito del tampone». Si potrebbe spiegare quindi anche così il rallentamento del virus nella nostra provincia e il numero esiguo di nuovi casi che ogni giorno vengono registrati.

Il sindaco ha anche annunciato che dalle ultime analisi ci sarebbe un nuovo caso positivo nella sua comunità.