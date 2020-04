Coronavirus: Marco e Serena donano uova di Pasqua ai volontari e agli anziani delle Rsa

RAVI – Un dolce pensiero di Pasqua per i volontari che in questo periodo aiutano tutta la comunità arriva da Marco e Serena del circolo Aics di Ravi, che hanno donato delle uova di cioccolato e cioccolatini sia ai volontari che operano sul territorio comunale che alle persone anziane, ospiti delle Rsa Casa Simoni e di Casa Maiani.

«È nei momenti difficili che si vede il valore delle persone dall’animo nobile – spiega Serena Rossini -. Mi riferisco a tutti i volontari della Vab Gavorrano, la Croce Rossa di Ravi e Caldana, la Croce Rossa di Gavorrano, l’Auser di Bagno di Gavorrano e l’Auser di Grilli che, in questa situazione drammatica per tutti noi, si stanno adoperando in mille modi, spesso mettendo a rischio la propria stessa salute, per svolgere funzioni a cui nessuno li ha costretti, ma che per alcuni sono fondamentali».

«È per questo – prosegue – che abbiamo il piacere a fare loro dono di questa cioccolata, ora che la Pasqua è dietro l’angolo, come segno di riconoscenza. Questo piccolo gesto non sarà mai sufficiente a ricompensarli del loro operato, ma speriamo che sia comunque accettato con piacere, e che porti un po’ di serenità nelle case di queste persone speciali. E un piccolo pensiero anche agli ospiti della Rsa Casa Simoni di Gavorrano, della Rsa Casa Maiani alle Basse di Caldana e dei loro angeli custodi che ogni giorno se ne prendono cura. Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie».