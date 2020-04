Coronavirus: in tre giorni consegnate 22mila mascherine. Come fare se non ricevute

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima si è conclusa stamani nel capoluogo la distribuzione delle 22mila mascherine agli oltre 8mila abitanti iniziata mercoledì da parte dei volontari delle Misericordie di Prata e Tatti, l’Associazione la Quercia di Valpiana, amministratori e consiglieri comunali di tutte le parti politiche e la Coop Il Melograno.

Di queste, 5mila (una per nucleo familiare) sono state prodotte per il Comune dalla ditta DiveSystem di Valpiana, un’eccellenza del territorio nella produzione di attrezzature per la subacquea che si è riconvertita facendo così fronte alla crescente richiesta delle mascherine protettive in questo momento di emergenza sanitaria; le altre 18 mila (due per ogni abitante), quelle consegnate dalla Regione e arrivate martedì. Inoltre 150 mascherine sono state consegnate alla Casa Circondariale, 150 all’Istituto Falusi e altre decine di dispositivi alla RSA di San Giuseppe, alla Comunità di Sant’Anna e alle associazioni del territorio.

“E’ stato un grandissimo lavoro – sottolinea il sindaco Marcello Giuntini -, e per questo voglio ringraziare i nostri uffici, i volontari ma anche i consiglieri comunali di tutte le parti politiche che insieme alla giunta si sono impegnati nell’imbustamento e la distribuzione delle mascherine che è avvenuta in sicurezza e in tutto il territorio comunale. Non era facile fare tutto questo in tre giorni e poco più considerando che il nostro territorio è molto ampio, con numerose frazioni e abitazioni sparse nelle campagne”.

Per quanto riguarda poi le polemiche sulle mascherine indossate dagli assessori e la qualità delle buste in cui sono state consegnate quelle della regione arriva pronta la risposta di Giuntini.

“Mi sembrano discussioni pretestuose e inutili – afferma – non è il momento delle divisioni su certi argomenti e mi fa piacere che nessun gruppo consiliare si sia lasciato trascinare in questa polemica. In merito alle buste di plastica in cui sono state consegnate le mascherine fornite dalla regione, la Unicoop Tirreno ci ha regalato quelle che aveva a disposizione in tempi così stretti, non saranno state belle esteticamente ma sicuramente funzionali e dobbiamo solo ringraziare la generosità di quell’azienda”, ha concluso il sindaco.

Tutti i cittadini che in qualche modo non hanno ricevuto le mascherine possono inviare una mail a: mascherine@comune.massamarittima.gr.it e indicare nome, cognome, indirizzo, telefono e componenti del nucleo familiare per essere ricontatti e concordare la consegna. Si ricorda inoltre che in base all’ordinanza del Presidente della Regione Toscana, da domenica 12 aprile entrerà in vigore l’obbligo di indossare le mascherine fuori da casa in tutto il territorio regionale.