Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 100.269 positivi, 32.534 guariti e 19.468 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, il capo del della Protezione civile Angelo Borrelli ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

il numero complessivo dei positivi sale a 100.269 (1.996 in più rispetto a ieri). “Continua il calo della pressione sulle nostre strutture ospedaliere, iniziato circa una settimana fa” spiega Borrelli. Dei positivi, 3.381 si trovano in terapia intensiva, con un decremento di 116 pazienti rispetto a ieri, 28.144 sono ricoverati con sintomi, con una riduzione di 98 unità rispetto a ieri, e 68.774, pari al 69% del totale, sono in isolamento domiciliare;

19.468 deceduti (619 in più rispetto a ieri);

32.534 guariti (2.079 in più rispetto a ieri).

“Da lunedì – prosegue il capo della Protezione civile – sono stati registrati 10.719 tra dimessi e guariti, un terzo del totale”.