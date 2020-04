Coronavirus, in corso la distribuzione delle mascherine: «Poi scatterà l’obbligo»

SANTA FIORA – “Fin da subito – commenta Francesco Biondi, consigliere comunale – abbiamo realizzato un accurato imbustamento e ad oggi nel capoluogo le consegne stanno per terminare. Nel frattempo i volontari della Misericordia, in collaborazione con quelli di Vab sezione Amiata, continuano a lavorare per preparare le buste per le frazioni. L’operazione richiede del tempo, poiché ogni mittente viene riscontrato con gli appositi registri anagrafici e si utilizzano tutte le norme igenico sanitarie per manipolarle scrupolosamente e con attenzione”.

“Il valore del prodotto è stato rispettato pienamente – continua Biondi – perché anche se fornite dalla Regione Toscana gratuitamente le mascherine sono acquistate con denaro della collettività e quindi di noi tutti.”

Le associazioni che distribuiscono e distribuiranno le mascherine sono le Arciconfraternita della Misericordia e la Vigilanza antincendio boschivo sezione Amiata (Vav) che hanno il compito di coordinare le operazioni avvalendosi del Gruppo Fratres di Bagnolo, Misericordia della Selva, centro di promozione sociale dell’Assunta (Marroneto), Anpi sezione Amiata Grossetana e molti altri volontari che hanno dato la propria disponibilità.

Non appena sarà terminato questo attento lavoro e le mascherine saranno nella disponibilità di tutte le famiglie, scatterà l’obbligo di indossarle e le conseguenti sanzioni per coloro che trasgrediscono.