Coronavirus: il commissario apre un tavolo di confronto per la ripresa del settore produttivo

FOLLONICA – Il commissario prefettizio, come anticipato informalmente nei giorni scorsi, sta programmando, dopo la settimana di Pasqua, l’attivazione di un Tavolo istituzionale permanente di confronto tra Comune, associazioni di categoria, sindacati ed altri interlocutori, da individuare volta per volta, per la ripresa del settore economico\produttivo\turistico di Follonica, anche in previsione della rimodulazione del lockdown.

Il Tavolo istituzionale permanente vuole essere un’occasione di confronto e programmazione da svolgere in video-riunioni e con cadenza infrasettimanale.

Momento di riflessione e di analisi di opportunità e proposte ma, soprattutto, tavolo operativo per l’adozione di azioni concrete; alcune delle quali già adottate con delibera 44 del 18 marzo scorso ed altre in fase di elaborazione da parte dell’Amministrazione, nel rispetto delle normative di settore e di quanto sarà progressivamente disposto da Governo e Regione.

Stanza virtuale di compensazione di difficoltà economiche che, soprattutto nell’imminenza della stagione turistico-balneare, maggiormente penalizzano realtà come Follonica.

Occasione di confronto utile, con la massima disponibilità della struttura commissariale e del Comune di Follonica a sostenere progettualità ed iniziative per il territorio.