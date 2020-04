Coronavirus: ecco la mappa del contagio in Maremma, comune per comune. Sette sono “covid-free”

GROSSETO – Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in provincia di Gosseto (il primo caso fu registrato il 5 marzo scorso) abbiamo avuto a disposizione la distribuzione dei casi positivi in Maremma, Comune per Comune.

Per qusto abbiamo voluto fare una prima analisi. Ricordiamo che i dati che prendiamo come riferimento sono quelli della Asl e sono aggiornati alla mezzanotte del 9 aprile. Il totale dei casi fino a quella data era di 300 positivi in tutta la provincia. Si nota intanto che ci sono più contagiati uomini che donne. Questi i numeri e le relative percantuali: 145 donne (48,4%) e 155 uomini (51,6%).

Altro dato interessante, prima di andare a vedere la situazione comune per comune, è che sono 21 i Comuni nei quali è presente almeno un caso positivo. Questo significa che in provincia di Grosseto ci sono per il momento 7 comuni “Covid-free”. Cioè si cono sette comuni dove nessun residente è stato raggiunto dal virus o meglio ancora dove non è stato ancora rilevato alcun caso positivo. I Comuni che ancora non hanno “conosciuto” il coronavirus sono da considerarsi come comnuni con “zero contagi” sono Campagnatico, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Montieri, Roccalbegna, Semproniano e Sorano.

Questa invece la distribuzione dei 300 casi positivi riscontrati fino al 9 aprile in provincia di Grosseto:

Arcidosso: 15 casi (4 donne e 11 uomini)

Capalbio: 1 caso (1 uomo)

Castell’Azzara: 1 caso (1 uomo)

Castel del Piano: 7 casi (4 donne e 3 uomini)

Castiglione della Pescaia: 10 casi (5 donne e 5 uomini)

Cinigiano: 3 casi (1 donna e due uomini)

Civitella Paganico: 7 casi (3 donne e 4 uomini)

Follonica: 18 casi (9 donne e 9 uomini)

Gavorrano: 8 csi (3 donne e 5 uomini)

Grosseto: 159 (73 donne e 86 uomini)

Isola del Giglio: 3 (1 donna e 2 uomini)

Manciano: 4 casi (2 donne e due uomini)

Monte Argentario: 12 (7 donne e 5 uomini)

Monterotondo Marittimo: 16 casi (9 donne e 16 uomini)

Orbetello: 15 casi (7 donne e 8 uomini)

Pitigliano: 1 caso (1 uomo)

Roccastrada: 7 casi (3 donne e 4 uomini)

Santa Fiora: 4 casi (2 donne e 2 uomini)

Scansano: 5 (3 donne e 2 uomini)

Scarlino: 3 casi (1 donna e 2 uomini)

Seggiano: 1 caso (1 danna)