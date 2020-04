Coronavirus, al via lo sportello per i locatori. Confedilizia: «I proprietari non sono tutelati»

GROSSETO – “L’attuale situazione emergenziale ha messo in difficoltà imprese e famiglie, la crisi economica non risparmia nessuno,e ha messo tutti “nella stessa barca”. Oggi ancora più di prima piccoli e medi proprietari si trovano nella condizione di contare in maniera determinane sui proventi dell’affitto dei propri immobili per le quotidiane esigenze di vita, e dall’altro lato i conduttori si trovano a non poter svolgere la propria attività per il lockdown”. A scriverlo, in una nota, Confedilizia Grosseto.

“Ai conduttori il Governo ha riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone del mese di marzo, a condizione che il canone venga versato – proseguono -. Intervento senz’altro insufficiente anche a causa del protrarsi del divieto di svolgere l’attività, che potrebbe protrarsi

ancora a lungo. Si pensi ai tanti bar, ristoranti, palestre, la cui riapertura non è al momento neppure ipotizzabile. Nulla però a sostegno dei proprietari, per i quali il provento della locazione costituisce spesso l’unico reddito o una parte determinante di esso”.

“In questa incertezza generale, non mancano speculatori che approfittano della buona fede e ingenuità per suggerire comportamenti e false soluzioni che sono peggiori del male che pretendono di curare – vanno avanti da Confedilizia -. Ci riferiamo ai molti interventi di pretesi “consulenti” che, a vario titolo, suggeriscono ai conduttori a mettere in atto la riduzione del canone di locazione o la sospensione del pagamento, giustificandolo con la chiusura dell’attività”.

“Ricordiamo invece che non è possibile che il conduttore proceda in autonomia a tale pratica, ma che è necessario l’accordo con il proprietario, trattandosi di comportamento che va a ledere l’equilibrio contrattuale con una inadempimento da parte del conduttore, che potrebbe portare a conseguenze negative e alla risoluzione del contratto”.

“Confedilizia Grosseto ritiene essenziale assistere i proprietari di immobili nella valutazione personalizzata dell’intero rapporto contrattuale, nell’intento di consigliare ai locatori le migliori soluzioni, anche fiscali, nell’odierna inedita situazione, che impone considerazioni nuove

garantite dalla pluridecennale esperienza dall’associazione – proseguono -. Nell’attuale momento critico, in attesa di un auspicabile maggiore attenzione del Governo verso le necessità dei proprietari di casa, la Confedilizia di Grosseto apre lo Sportello Covid 19 per locatori, per l’assistenza, consulenza e valutazione del proprio contratto di locazione”.

Soci e non soci possono accedere allo Sportello Covid 19 per locatori ai seguenti orari: 9-12 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti:

Tel: 0564/412373 – Cell. 349 4475451, e.mail: confedilizia.grosseto@gmail.com.

Notizie sul mondo della proprietà, e tutte le ultime novità si possono trovare anche su Instragram, Facebook e sul sito Confedilizia Grosseto.

Nella foto Paola Tamanti, presidente di Confedilizia Grosseto.