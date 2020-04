Consiglio direttivo in videoconferenza per la Uisp, Perugini: «Sempre pronti per assistenza»

GROSSETO – La Uisp di Grosseto si è ritrovata in videoconferenza per un consiglio direttivo straordinario prepasquale per analizzare la difficile situazione legata all’emergenza Coronavirus.

Si è parlato a lungo del rimborso previsto dal “Cura Italia” per i collaboratori sportivi: il comitato si è messo a disposizione degli istruttori, dei collaboratori e delle varie società per fornire assistenza. A questo proposito è importante ricordare che, pur essendo chiusi gli uffici e sospese tutte le attività, per i soci è sempre possibile contattare il comitato all’indirizzo email grosseto@uisp.it. Sempre dal punto di vista economico, chi ha pagato per corsi e attività che sono stati sospesi verrà rimborsato, secondo le modalità previste, non appena sarà possibile per il comitato tornare operativo e aperto al pubblico.

Con l’emergenza ancora in corso, la Uisp di Grosseto inizia anche a pensare alla ripartenza della propria macchina. “Ancora presto per pensare ai campionati, ai tornei o alle varie manifestazioni – afferma il presidente Sergio Perugini – sicuramente quando la Uisp riaprirà lo farà in perfetta sicurezza. Ci stiamo già muovendo per pensare alla sanificazione della sede, degli impianti e ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare i nostri dipendenti, i nostri tecnici, i nostri collaboratori e i nostri soci”.

“E’ una Pasqua particolare per tutti – prosegue Perugini – la Uisp in qualche modo si mantiene attiva. Dirigenti e responsabili delle strutture di attività sono sempre contattabili dalle società e sono pronti a fornire assistenza, per quanto possibile in questa situazione così emergenziale. E anche i nostri soci provino a restare in movimento facendo attività fisica in casa, magari seguendo tutorial e lezioni online messi a disposizione dalla Uisp nazionale sul proprio sito internet”.