Santa Fiora apre la campagna di raccolta fondi: serviranno per sostenere i cittadini

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora lancia una campagna di raccolta fondi per la gestione e il contenimento dell’emergenza. Tutti i cittadini e le imprese che intendono concorrere al sostegno delle iniziative di solidarietà messe in campo dall’Amministrazione possono donare utilizzando il conto corrente aperto dal Comune.



I dati del conto corrente bancario:

Intestazione: Emergenza Coronavirus Santa Fiora

Coordinate IBAN: IT48J0103072360000000630569

Causale: Donazione Coronavirus

Tutte le somme raccolte saranno destinate esclusivamente ad iniziative volte alla solidarietà alimentare ed al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid 19, con particolare riferimento all’acquisto di beni e servizi destinati alla protezione individuale, alla realizzazione di progetti integrati in campo sanitario o sociale, alla realizzazione di progetti volti al sostegno economico di famiglie e/o imprese in difficoltà a causa dell’emergenza.

“Sono molte le richieste di sostegno che abbiamo ricevuto, a vario titolo, da privati cittadini ed imprenditori che hanno il desiderio di dare fattivamente una mano – spiega il sindaco Federico Balocchi – I piccoli e grandi gesti che ci hanno accompagnato dall’inizio di questa emergenza ad oggi ci hanno permesso di mettere in campo le prime azioni concrete per garantire sostegno e vicinanza alla nostra comunità. Queste donazioni sono “sicure”, perché il Comune rendiconterà l’impiego di ogni euro ricevuto”.

“E per tutte le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o enti non commerciali in favore dei Comuni e finalizzate a questi interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica – ricorda il sindaco – spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30mila euro, mentre per le imprese la donazione è deducibile dal reddito di impresa”.