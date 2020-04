GROSSETO – In una strana atmosfera silenziosa e surreale si è svolta stamattina la cerimonia di celebrazione del 168esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Insieme al questore Domenico Ponziani, nel piazzale di fronte alla Questura di Grosseto, il prefetto Fabio Marsilio ha portato il saluto della città e la vicinanza ideale di tutto lo Stato agli agenti che ogni giorno sono impegnati, ed ora in questi giorni in modo particolare, per garantire la sicurezza di tutti.

Un gesto importante in un momento molto delicato per il nostro Paese e un segno di cui la comunità ha bisogno in questi giorni in cui le istituzioni rappresentano tutti e nelle quali tutti dovremmo riporre la nostra fiducia.