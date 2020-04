iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 20.30 – Colosseo: Rito della Via Crucis presieduto dal Papa. In mondovisione, dal sagrato della Basilica di San Pietro rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco.

Rai 2: 21.20 – 90 minuti in paradiso. Un uomo coinvolto in un terribile incidente stradale viene dichiarato morto. Un’ora e mezzo più tardi, però, torna in vita affermando di aver visto il paradiso. QUI il trailer.

Rai 3: 21.00 – L’albero degli zoccoli. Nella povera e chiusa provincia bergamasca si svolgono le vicende e le vite di alcune povere famiglie. L’omaggio di Ermanno Olmi alla propria terra natale, tra i borghi di Martinengo e Treviglio, alla ricerca di un mondo ormai perduto.

Canale 5: 21.20 – Quasi amici. L’incontro tra due mondi apparentemente lontani. Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante personale. QUI il trailer.

Italia 1: 21.20 – Twilight. La giovane e disadattata Bella Swan incontra un ragazzo misterioso e i cui occhi sembrano scrutare direttamente nella sua anima. Edward è un vampiro e la ragazza, lungi dall’essere spaventata, si innamora perdutamente. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Il re dei re. Quando nasce Gesú a Betlemme, tutta la Giudea è in fermento per la spietata dominazione romana. A ciò si aggiunge la tirannica soggezione in cui è tenuto il popolo ebraico da Erode, una fosca figura di regnante, cui presto succederà il figlio Antipa.

La7: 21.15 – Propaganda Live. Un insolito appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.

Tv8: 21.30 – Italia’s got talent. Il celebre programma di Simon Cowell sbarca in Italia: scopriamo i mille talenti nascosti del Bel Paese.

Nove: 21.25 – Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza e le sue imitazioni irresistibili: un esempio di grande satira italiana. Negli sketch di questo spettacolo, il comico genovese ripropone personaggi vecchi e nuovi, tra cui Maurizio Belpietro, il senatore Razzi, e tanti altri.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Big Game – Caccia al presidente. Il presidente degli Stati Uniti d’America è costretto ad affidarsi ad un ragazzino di soli tredici anni: l’uomo è infatti sopravvissuto ad un attacco terroristico mirato al proprio aereo lanciandosi col paracadute ed atterrando in una foresta in Finlandia. Qui incontra Oskari che lo aiuta ad affrontare i pericoli della natura, proteggendolo dal nemico che incalza. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – American Ultra. Mike vive con la fidanzata Phoebe in una piccola cittadina americana, dove il suo passatempo preferito è l’uso abbondante di droghe. Però è anche un agente super addestrato e letale. Il suo passato torna a tormentarlo. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – By the Sea. Le vicende di Roland, uno scrittore americano, e della moglie Vanessa, una coppia in crisi che ha scelto di prendersi un periodo di vacanza in una pittoresca e tranquilla cittadina francese. Confrontandosi con altri turisti e abitanti del villaggio, i due fanno i conti con i tanti problemi irrisolti della propria vita. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – C’est la vie – Prendila come viene. Max è un organizzatore di matrimoni molto stressato che deve affrontare, insieme ai propri assistenti tanti fedeli quanto incompetenti, la preparazione di una pretenziosa cerimonia all’interno di un castello del XVII secolo. QUI il trailer.