Il Consiglio comunale in videoconferenza per approvare il bilancio di previsione: come seguire la seduta

ROCCASTRADA – Non si fermano le attività istituzionali dell’amministrazione comunale di Roccastrada. Per martedì 14 aprile, alle ore 17, con modalità a distanza tramite videoconferenza, è prevista la seduta di Consiglio Comunale nel quale, tra gli altri punti all’ordine del giorno, verrà approvato il Bilancio di Previsione 2020. Questo l’ordine del giorno completo della seduta:

1) Comunicazioni del sindaco;

2) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;

3) Approvazione aliquote IMU anno 2020 ;

4) Determinazione quantità, qualità e prezzo di cessione aree ex art. 14 legge 131/1983 per l’anno 2020;

5) Approvazione Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020;

6) Approvazione del programma biennale 2020/2021 degli acquisti di forniture e servizi ;

7) Approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup) – Periodo 2020/2022;

8) Approvazione Bilancio di previsione 2020 – 2022 Approvazione e relativi allegati;

9) Nomina revisore dei conti. Periodo 11/05/2020 – 10/05/2023;

10) Approvazione della nuova convenzione per il funzionamento della rete grossetana biblioteche, archivi e centri di documentazione (rete Grobac);

“Abbiamo trasferito giunte, riunioni, coordinamenti e consigli comunali online. Tutti stiamo continuando a lavorare ininterrottamente per il bene dei cittadini – spiega il sindaco Francesco Limatola -. La complessa fase di emergenza sanitaria che tutta Italia sta affrontando, ha rischiato, infatti, di paralizzare i lavori dei Comuni. Lavori che resta, invece, fondamentale mandare avanti soprattutto per garantire ai cittadini misure idonee ad evitare la diffusione del contagio del nuovo coronavirus e gestire nel migliore dei modi l’emergenza in corso continuando ad assicurare i servizi e le decisioni necessari ai cittadini. In considerazione del fatto che le persone sono costrette a restare nelle loro case, confidiamo sulla possibilità che approfittino per interessarsi all’attività istituzionale collegandosi on line per seguire la seduta del Consiglio che riserva punti in discussione particolarmente interessanti” .

Le attività istituzionali online a Roccastrada sono rese possibili grazie alle piattaforme digitali che di volta in volta consentono di riunire i vari organismi; vengono utilizzate a più riprese piattaforme gratuite messa a disposizione per questo periodo da Anci e dai social in generale; grazie alla tecnologia digitale la macchina amministrativa non si ferma e potrà essere sperimentata per la prima volta la riunione del Consiglio Comunale a distanza, rendendo pubblica la seduta e garantendo la necessaria trasparenza.

Tutti coloro che vorranno seguire i lavori del consiglio comunale, potranno farlo collegandosi al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/252376901 (nell’eventualità che venga richiesto un “ID Riunione”, inserire 252376901).

Per coloro che fossero interessati a seguire la diretta si rammenta che potrebbe:

– venire chiesto di scaricare ed installare/eseguire la relativa App (GoToMeeting), ;

– dover dare consenso all’uso di periferiche dei dispositivi, come videocamera, microfono, ecc.ecc.;

Si segnala altresì che non sarà possibile intervenire, ma solo essere spettatori.