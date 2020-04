Coronavirus: zero contagi in Provincia. E’ la prima volta da più di un mese

GROSSETO – Zero nuovi casi di coronavirus registrati in Provincia di Grosseto alla mezzanotte di ieri.

Dopo più di un mese, oggi è il primo giorno in cui non si conteggia nessun nuovo positivo in tutta la Maremma. Il numero di contagi, dunque, è fermo a 288.

Questo non significa che l’emergenza sia finita, anche perché in tutta la Asl sud est sono stati effettuati dei tamponi che devono essere ancora analizzati. Questo ritardo è dovuto ad una mancanza di reagenti che rallentano lo screening in corso. E’ dunque fondamentale continuare a seguire tutte le direttive e mantenere alto il livello di attenzione.

Nel comune di Grosseto i positivi rimangono 153. «Vi ricordo, però, che questo dato potrebbe non essere realistico in quanto, come dichiarato dal direttore generale Asl sud est Toscana Antonio d’Urso, sono stati, negli ultimi giorni, eseguiti un numero inferiore di analisi dei tamponi a causa della carenza di materiale reagente, di cui ora l’ospedale è stato rifornito – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. E’ necessario sempre e comunque mantenere alto il livello di attenzione, perché ancora non siamo usciti dall’emergenza».